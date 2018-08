Chuva e trovoada em todas as ilhas dos Açores

Desta forma, as ilhas do Grupo Ocidental, estão sob aviso amarelo, para chuva e trovada, até às 18 horas desta sexta-feira.



Para as ilhas do Grupo Central, o aviso vigora, quer para a chuva quer para trovoada, até às 00h00 de sábado, dia 1 de setembro.



Para São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo é igualmente referente a precipitação e trovoada, e vai até às 12 horas de amanhã.