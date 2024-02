Chuva de golos resulta em vitória do Arouca diante do Famalicão

O Famalicão entrou melhor na partida e chegou à vantagem por Jhonder Cádiz, aos 12 minutos, mas baixou o ritmo, a partir daí, e permitiu a reviravolta arouquense, por Morlaye Sylla, aos 33, e Cristo González, aos 45+1, tendo ainda empatado por Gustavo Sá, aos 56, antes de Rafa Mújica fixar o resultado a favor dos ‘lobos’, aos 64.

Fortes nos cantos ofensivos, os comandados de João Pedro Sousa ameaçaram por duas vezes através desse tipo de lance – primeiramente, logo aos quatro, no cabeceamento de Lacoux, que obrigou Arruabarrena a uma intervenção apertada, para, posteriormente, Cádiz chegar mesmo a introduzir a bola no fundo das redes, mas o golo viria a ser anulado por mão do avançado.

O investimento dos famalicenses no jogo longo e em situações de bola parada parecia trazer frutos aos visitantes, perante condições climatéricas muito difíceis, com claras implicações no estado quase impraticável do relvado.

Cádiz viria mesmo a dar a vantagem no marcador ao Famalicão, quando se jogava o minuto 12, após isolar-se a passe de Sorriso e disparar forte, rente à relva, para bater o guarda-redes arouquense e fazer o 1-0.

A partir daí, os ‘lobos’ foram uma equipa mais consistente na procura de um melhor resultado e conseguiram implementar ataques mais apoiados.

Aos 33 minutos, o conjunto da Serra da Freita começou a materializar o domínio que vinha a impor na partida, quando Sylla, perante excelente iniciativa individual pela esquerda e assistência de Mújica, surgiu à entrada da área, para um remate rasteiro, com colocação, sem possibilidades de defesa para Luiz Júnior.

Em cima do intervalo (45+1), frente a um Famalicão que teve uma quebra clara após ver-se numa situação de vantagem, o Arouca consumou a reviravolta no marcador, através de uma jogada simples e direta, finalizada por Cristo González, que surgiu isolado a passe de Jason Remeseiro e, só com o guarda-redes pela frente, mostrou frieza.

A segunda metade trouxe uma reação melhor do conjunto famalicense, que conseguiu marcar e restabelecer o empate, aos 56, na sequência de um passe longo de Zaydou, a descobrir Gustavo Sá, que fletiu da esquerda para o meio e rematou, beneficiando de um desvio em Bambu para fazer o 2-2.

Ainda assim, os anfitriões reagiram prontamente e a igualdade não durou muito, uma vez que, de frente para o jogo, David Simão - que hoje se tornou o jogador com mais jogos profissionais ao serviço do emblema arouquense (175 partidas) - fez um notável passe em rotura a deixar Mújica à mercê do golo, com o espanhol a contornar o guarda-redes e a atirar a contar, aos 64.

A partir daí, o ritmo esmoreceu, com o Famalicão a não conseguir criar oportunidades claras e ainda a terminar o encontro reduzido a 10 jogadores, devido à expulsão, com vermelho direto, de Puma Rodríguez, nos descontos, após dar uma cotovelada a Weverson.

Com este resultado, o Arouca consolida o seu sétimo lugar na I Liga de futebol, com 31 pontos, ao passo que o Famalicão, ainda com um encontro em atraso, é provisoriamente oitavo, com 26.