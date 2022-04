Christian Eriksen quer voltar aos relvados e aponta ao Mundial2022

"Eu quero jogar futebol, não há razão para eu parar. O meu objetivo é jogar no Mundial do Qatar, isto, se for selecionado", disse a estrela da seleção nórdica, de 29 anos, em entrevista à estação televisiva pública da Dinamarca.

Segundo Eriksen, que tem implantado um desfibrilhador para prevenir o risco de morte súbita, os médicos disseram-lhe que está “bem” de saúde, pelo que sente que “está tudo estável” e que tem condições para prosseguir a carreira de futebolista.

“Sinto que tive ‘luz verde’ para jogar futebol novamente”, lançou o jogador, que rescindiu contrato com o Inter de Milão em meados de dezembro, uma vez que o uso deste tipo de aparelhos médicos é proibido em Itália.

O médio criativo foi vítima de uma paragem cardíaca a 12 de junho, em Copenhaga, no desafio do Euro2020 com a Finlândia. Voltou aos treinos a 02 de dezembro, no Odense, clube que o formou, e está livre para assumir um novo desafio profissional.