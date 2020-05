China deteta 17 novos casos nas últimas 24 horas

Os restante cinco casos de contágio local ocorreram nas províncias de Jilin, Liaoning e Heilongjiang, que compõem o nordeste da China, próximas da Rússia e Coreia do Norte.

Hubei já tinha detetado um caso na véspera, depois de 35 dias consecutivos sem registo de novas infeções. Grande parte da província esteve dois meses sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas.

Os restantes sete casos são oriundos do exterior e foram todos diagnosticados na região autónoma da Mongólia Interior, no noroeste do país.