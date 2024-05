China adverte que funcionários vão ser responsabilizados por falta de saúde financeira

O Presidente chinês, Xi Jinping, presidiu à reunião do Politburo, o mais alto órgão de decisão do PCC, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Um despacho difundido pela agência indica que os líderes do partido salientaram que "prevenir e neutralizar os riscos financeiros influencia grandemente a segurança nacional", e que "é um trabalho importante para alcançar um desenvolvimento de alta qualidade".

"Vão ser formuladas normas judiciais para responsabilizar aqueles que não conseguem prevenir os riscos financeiros", advertiram.

"O objetivo é que o partido continue a exercer uma autogovernação plena e rigorosa e a reforçar também a liderança centralizada do PCC sobre o setor financeiro, para que os departamentos administrativos e as instituições financeiras assumam as suas responsabilidades", frisou a cúpula do poder chinês.

Funcionários "a todos os níveis" vão ser instados a "assegurar que as várias tarefas destinadas a reforçar a regulação financeira em todos os domínios são corretamente executadas".

"Os regulamentos devem ser aplicados à letra e os infratores devem ser responsabilizados. Aqueles que não cumprirem os seus deveres devem ser responsabilizados e serão punidos", advertiu o PCC, numa altura em que vários antigos funcionários foram punidos por corrupção e em que algumas agências de notação da dívida baixaram para "negativa" a perspetiva do ‘rating’ do país, face aos "riscos crescentes" para as finanças públicas.

No final do ano passado, as autoridades chinesas comprometeram-se a "reforçar a supervisão financeira" para "prevenir e neutralizar eficazmente os riscos", numa altura em que várias administrações locais e regionais do país enfrentam problemas de endividamento e a crise imobiliária está a arrastar a recuperação económica.

Os dirigentes do PCC reconheceram então que "continuam a surgir problemas de corrupção e de caos financeiro" e apontaram a necessidade de "reforçar" as "fracas" capacidades de supervisão do setor.

Uma das questões abordadas nessa reunião foi o já referido problema da dívida dos governos locais, que, segundo o Fundo Monetário Internacional, acumulavam cerca de 9 biliões de dólares de "dívida oculta", mais do dobro do valor em 2017.

A falta de liquidez foi agudizada por uma crise no setor imobiliário, já que a venda de terrenos pelos governos locais constituía uma importante fonte de receitas para as construtoras.