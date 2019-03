Chiara Manfletti nomeada presidente da Agência Espacial Portuguesa

O Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior e o governo regional dos Açores anunciaram em comunicados que as nomeações de Chiara Manfletti, que "desempenhou até agora o cargo de assessora do Diretor-Geral da Agência Espacial Europeia (ESA), em Paris", e de Luis Santos foram formalizadas durante a primeira Assembleia Geral da Agência Espacial Portuguesa, nas instalações da 'Portugal Space' em Lisboa.

A assembleia-geral reuniu os quatro fundadores da 'Portugal Space' - a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), a Agência Nacional de Inovação (ANI), a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN) e a Região Autónoma dos Açores através da Associação RAEGE Açores – Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais.

Chiara Manfletti, que tem dupla nacionalidade italiana e alemã, é graduada em engenharia aeronáutica pelo Imperial College de Londres, tem mestrado em estudos espaciais pela International Space University, de Estrasburgo, e é doutorada pela Universidade de Aachen, na Alemanha, tendo ainda uma licenciatura em História pela Open University do Reino Unido. Trabalhou na empresa francesa SNECMA, na Agência Espacial Alemã, DLR, tendo posteriormente ingressado na ESA em 2016.

De acordo com os comunicados do ministério e do governo açoriano, Chiara Manfletti "é a terceira mulher a presidir a uma agência espacial a nível mundial, depois de Pascale Ehrenfreund, que foi presidente da Agência Espacial Alemã entre 2015 e 2017, e de Megan Clark, que foi nomeada, em 2018, presidente da Agência Espacial Australiana, aquando da sua criação".

O vice-presidente da 'Portugal Space', Luís Santos, é licenciado em engenharia eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, e era até agora coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço, agora integrada na Agência Espacial Portuguesa.

A criação da Agência foi aprovada em 7 de março em Conselho de Ministros, resulta da parceria entre o Governos de Portugal e o governo regional dos Açores, com a colaboração da ESA e terá sede na ilha de Santa Maria, onde será construída uma base de lançamento de microssatélites, mas terá também instalações em Lisboa, no Palácio das Laranjeiras.

Segundo informação divulgada pelo Governo, a Portugal Space" (www.ptspace.pt) será "responsável por promover e executar a Estratégia Portugal Espaço 2030 e articular a gestão dos vários programas nacionais ligados ao Espaço, fomentando o investimento, a criação de emprego qualificado e a prestação de serviços ligados a ciências e tecnologias do Espaço", em "articulação com a Agência Espacial Europeia e com o processo de desenvolvimento do Centro Internacional de Investigação do Atlântico (AIR Centre)".

Tem também como "objetivo impulsionar o panorama espacial europeu através da cooperação internacional, nomeadamente ao nível da ESA e de outras agências espaciais europeias, tendo ainda a responsabilidade de implementar e promover o programa AZORES International Satellite launch Programme (AZORES ISLP), em parceria com a ESA".