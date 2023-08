Chega quer ouvir ministro Manuel Pizarro na AR sobre assessorias de comunicação na Saúde

Com data de sábado, o requerimento pretende ouvir o titular da pasta da Saúde a propósito do contrato celebrado para o desenvolvimento da estratégia de comunicação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, resultante do concurso ganho pela empresa LPM Comunicação, lê-se no requerimento.

O documento do Chega surge na sequência de notícias veiculadas pela imprensa, nomeadamente no jornal Página Um, com data de sexta-feira, relacionada com a empresa de comunicação LPM Comunicação S.A. e a sua ligação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), acrescenta.

Segundo o Página Um, “a LPM Comunicação S.A., empresa fundada pelo consultor de marketing político do Partido Socialista, Luís Paixão Martins, foi selecionada através de concurso público para fornecer serviços de assessoria de imprensa à DE-SNS”.

Todavia, a LPM Comunicação “mantém, no seu portfólio de clientes privados, diversas entidades do setor de saúde, incluindo farmacêuticas, hospitais privados e outras organizações relacionadas”, acrescenta o Chega.

Esta situação levanta, segundo o Chega, “preocupações pertinentes sobre possíveis conflitos de interesse, uma vez que a DE-SNS é uma entidade estatal que terá responsabilidades importantes na gestão, supervisão e monitorização do Sistema Nacional de Saúde, bem como na definição de diretrizes e normas que afetam tanto os fornecedores quanto os utentes e as empresas privadas do setor”.