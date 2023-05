Chega/Açores quer insistir na defesa dos lesados do Banif

O Chega quer continuar a insistir na defesa dos lesados do Banif, bem como dos lesados do BES e do BPP, para que não sejam esquecidos e consigam reaver as poupanças “de muitas vidas que ficaram em suspenso quando os referidos bancos foram dissolvidos”, afirmou o deputado do Chega/Açores, José Pacheco, citado em nota de imprensa.