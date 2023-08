Chega/Açores com “alguma satisfação” pelas propostas para aquisição da Azores Airlines

Em comunicado, José Pacheco, que esteve presente na abertura das propostas do concurso, refere que “vê com alguma satisfação que tenham aparecido duas” propostas.

Citado na nota de imprensa, o líder do Chega/Açores admite que esperava que o concurso “ficasse deserto” e, por isso, considera “positivo que tenham aparecido dois interessados”.

“Temos de resolver este grande elefante no meio da sala, que é a SATA Internacional, que tem custado largos milhões de euros aos açorianos”, afirma.

O concurso para a privatização da Azores Airlines recebeu duas propostas, apresentadas pelo Atlantic Consortium e pelo consórcio NewTour/MSAviation, que ofereceram 6,50 euros por cada ação da companhia responsável pelas ligações com o exterior dos Açores.

O anúncio foi realizado durante o ato público de abertura das propostas referentes ao concurso público internacional para a privatização da transportadora, que decorreu hoje na sede do Grupo SATA, em Ponta Delgada.

Segundo o presidente do júri, Augusto Mateus, a primeira proposta, do NewTour/MSAviation, foi apresentada hoje às 11:37 e pretende adquirir 760 mil ações, com um preço global de 4,940 milhões de euros (6,50 euros por cada ação).

Já a segunda proposta, do Atlantic Consortium, deu entrada às 11:43, com um preço total de 4,875 milhões de euros, oferecendo 6,50 euros por cada ação.

Face às semelhanças entre as duas propostas, o caderno de encargos prevê a realização de um novo ato público de forma a permitir aos concorrentes a alteração dos valores, segundo o presidente do júri.

O novo ato público deverá decorrer na “próxima semana”, conforme as “disponibilidades”, admitiu Augusto Mateus.

“Vamos ver o que acontece daqui para a frente”, salienta o deputado e líder do Chega/Açores, José Pacheco, na nota enviada às redações.

Em 07 de março, o executivo açoriano revelou que o caderno de encargos da privatização da Azores Airlines previa uma alienação de no mínimo 51% e, no máximo, 85% do capital social da companhia pública regional.

O concurso de privatização foi aberto nesse mês, com um período de 90 dias para a apresentação de propostas, até 20 de junho, mas o prazo foi prorrogado até 31 de julho, na sequência de “pedidos informais e formais” de possíveis interessados.

A Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo ‘remédios’ como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%) na Azores Airlines, a companhia do grupo SATA responsável pelas ligações com o exterior do arquipélago.