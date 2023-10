Chefe da diplomacia italiana compara Hamas às SS nazis

"O Hamas é como o EI, como as SS, como a Gestapo, fazem as mesmas coisas, são terroristas, assassinos e usam o povo palestiniano como escudo, o que não está certo", disse Tajani, em declarações divulgadas pelos meios de comunicação italianos e confirmadas pela agência francesa AFP com o seu porta-voz.

"Temos de evitar mais mortes inocentes", disse o chefe da diplomacia italiana, acrescentando que a sua visita à cidade israelita de Netivot, perto da fronteira com Gaza, se destinava a mostrar a solidariedade de Roma com Israel, após o ataque sem precedentes do Hamas a partir da Faixa de Gaza contra o território israelita no sábado passado.

Tajani disse esperar "que a paz possa ser alcançada e que a reação de Israel não cause demasiada tragédia entre a população civil".

"Israel tem o direito de se defender e estou convencido de que terá uma reação proporcional e fará tudo o que estiver ao seu alcance para atingir apenas o Hamas", acrescentou.

O conflito entre o Hamas e Israel já provocou quase três mil mortos dos dois lados e cerca de meio milhão de deslocados na Faixa de Gaza.

Israel ordenou hoje que mais de um milhão de pessoas que estão no norte de Gaza abandonem a região nas próximas 24 horas, medida que deve anteceder uma incursão terrestre no território palestiniano.

O movimento islamita Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, lançou no sábado um ataque-surpresa contra o território israelita, ao qual Israel respondeu com bombardeamentos, que duram há sete dias consecutivos.

O Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia (UE).