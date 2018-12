CGTP/Açores diz que o Orçamento da Região melhora rendimento dos trabalhadores

“Reconhecemos que houve da parte do governo alguma preocupação no sentido de ter em conta as nossas reivindicações, no sentido de melhorar os rendimentos do trabalho e de garantir um melhor emprego na região e com menos precariedade”, adiantou, em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião com o vice-presidente do executivo açoriano, Sérgio Ávila, em Angra do Heroísmo.

O sindicalista admitiu que há “muitas situações que ainda estão longe” do que a central sindical CGTP defende, dando como exemplo o aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, que não foi integrado no Orçamento para 2019, mas defendeu que “apesar de tudo o Governo Regional tem dado passos no sentido de efetivamente diminuir a precariedade” no arquipélago.

A CGTP e o Governo Regional chegaram a um “entendimento” sobre a operacionalização de três medidas que o executivo se comprometeu a implementar no próximo ano: o aumento da remuneração complementar em 12%, a contratação de 200 assistentes operacionais para as escolas e unidades de saúde da região e a abertura de promoções para carreiras específicas.

Segundo João Decq Mota, embora a CGTP defendesse um aumento da remuneração complementar de 15%, o executivo açoriano aproximou-se desse valor.

“Nós tínhamos feito um desafio num programa televisivo de que o valor a ter em conta teria de andar à volta dos sete euros. Os 12% ficam no valor de 6,94 euros, ou seja, seis cêntimos abaixo dos sete euros, o que para nós configura um aumento justo da remuneração complementar”, frisou.

O Governo Regional dos Açores comprometeu-se a contratar 200 assistentes operacionais nas áreas da saúde e da educação, até setembro de 2019, mas o vice-presidente do executivo açoriano adiantou que “até ao final de janeiro” deverá abrir já concurso para “um número muito significativo”.

Sérgio Ávila salientou ainda que o executivo vai abrir concursos para promoção de carreiras específicas, como informática, inspeção, guardas florestais, vigilantes da natureza, técnicos de diagnóstico e terapêutica e técnico–profissionais, que não tinham possibilidade de promoção.

O vice-presidente do Governo Regional defendeu que o Orçamento para 2019 “reforça significativamente a estabilidade no âmbito da administração regional, nas áreas em que se verificava essa necessidade” e, por outro lado, dá um “incremento salarial muito significativo” às pessoas que tinham menos rendimentos e às que estavam há muitos anos sem poderem ser promovidas.

Questionado sobre a possibilidade de um aumento futuro do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, que é atualmente de 5%, Sérgio Ávila disse que seria uma matéria para discutir “noutro âmbito”, salientando que o salário mínimo nos Açores será de 630 euros no próximo ano e que registou um aumento de 20% em quatro anos.

“Há matérias ainda que poderemos trabalhar em conjunto para impulsionar mais esse acréscimo, mas a determinação do salário mínimo é uma matéria que tem de ser feita em série de concertação”, frisou.