"CGD reclama 7,5 milhões de dívida ao Nordeste"

Caixa Geral de Depósitos apresentou queixa no Tribunal a reclamar o pagamento de dívida relacionada com a construção do Complexo de Piscinas, acrescenta o jornal.



"Nova lei do álcool em vigor no final de setembro", "Empresário detido com 60 mil euros em heroína" e "Região propõe majoração no POSEI para hortofrutícolas com IGP" são outros destaques desta edição.



No desporto, a chamada de Primeira Página é "Williamson no Santa Clara por empréstimo do Portland".