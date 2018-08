César Martins assina por duas épocas com o Santa Clara

O defesa-central César Martins (ex-Benfica) vai alinhar nas próximas duas épocas no Santa Clara, anunciou o clube açoriano da I Liga de futebol nas redes sociais.

César Martins, de 25 anos, rescindiu com o Benfica, clube com o qual estava vinculado desde 2014, sendo que na época passada esteve emprestado ao clube brasileiro Juventude.

O jogador brasileiro passou ainda pelo Flamengo (Brasil), Nacional e Vitória de Setúbal por empréstimo.

César Martins vem assim juntar-se a Fábio Cardoso, defesa-central que se estrou esta quarta-feira no jogo de preparação com o Sporting Ideal, do Campeonato de Portugal, que os 'encarnados' de Ponta Delgada ganharam por 1-0.

Fábio Cardoso, de 24 anos, veio do Rangers da Escócia, clube com quem tinha contrato até 2020, para assinar por quatro épocas com o Santa Clara.

O jogador passou ainda por clubes como Benfica, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal