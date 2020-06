CESA recebe estudos sobre a população dos Açores

O presidente do Conselho Económico e Social dos Açores (CESA), Gualter Furtado recebeu, da Fundação Gaspar Frutuoso, os estudos sobre a população e o sobre os recursos humanos dos Açores, a que acrescem respostas e estratégias nestes domínios.



Segundo nota, estiveram envolvidos nos trabalhos dois centros de investigação da Universidade dos Açores, representados por Gilberta Rocha, Cabral Vieira, Sandro Serpa e Tomás Dentinho.



O Plenário do Conselho Económico e Social dos Açores irá reunir no próximo dia 26 de junho para debater estes estudos, com a participação dos Investigadores que os realizaram, bem como do presidente da Fundação Gaspar Frutuoso.



Os estudos e as contribuições dos parceiros sociais serão posteriormente disponibilizados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Governo da Região dos Açores, às autarquias e aos parceiros sociais, bem como a todos o que manifestarem interesse em terem acesso a estes trabalhos.