Cerca de mil trabalhadores da função pública em frente à AR por aumentos salariais

A manifestação convocada pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública reuniu participantes de todo o país, que se juntaram pelas 14:30 na Rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa, partindo em direção à AR, com uma paragem junto ao Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, gritando, entre outras palavras de ordem, “ministra, escuta, os trabalhadores estão em luta” e “as carreiras profissionais são fundamentais”.

Já na AR, os manifestantes aprovaram, com aclamação, uma moção intitulada “Frente Comum em Luta, para ser distribuída pelos vários grupos parlamentares, com as suas reivindicações, entre as quais o aumento de 90 euros para todos os trabalhadores, a partir de 01 de janeiro, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros e 35 horas semanais de trabalho.