Cerca de 73 mil condutores perderam pontos na carta de condução no primeiro trimestre do ano

"Este ano já registámos cerca de 73 mil automobilistas com perdas de pontos na carta de condução e no primeiro trimestre já foram cassadas (anuladas) mais cartas [de condução] do que em todo o ano de 2018”, avançou o secretário de Estado da Proteção Civil, José Neves, à margem de uma ação de sensibilização e fiscalização rodoviária no âmbito da Operação Páscoa 2019, que decorreu esta manhã, na A1, junto às portagens dos Carvalhos, Porto.

Dados da Secretaria de Estado da Proteção Civil avançados hoje à Lusa indicam que no primeiro trimestre de 2019 foram cassadas “168 cartas”, enquanto que no período homólogo de 2018 foram cassadas “17 cartas de condução”.

O secretário de Estado da Proteção Civil, José Neves, participou hoje numa ação de sensibilização e fiscalização rodoviária na A1, junto às portagens dos Carvalhos, no Porto, onde esteve a entregar panfletos sobre segurança rodoviária aos automobilistas que eram mandados parar pela GNR.

Na Operação Páscoa 2019 da GNR estão, em média, 1.200 militares a efetuar um patrulhamento de prevenção aos condutores, que são sensibilizados pelas autoridades a terem uma condução mais segurança, recebendo um panfleto onde constam os principais comportamentos de risco, como a não utilização de cinto de segurança, uso indevido de telemóvel ou velocidade e manobras perigosas.

A Operação Páscoa 2019 da GNR, que termina à meia noite da próxima segunda-feira, dia 22 de abril, registou até esta quinta-feira passada um total de 250 acidentes e cinco feridos graves, disse hoje fonte da GNR.