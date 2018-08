Cerca de 70 marinheiros rumam para mais uma missão nos Açores

As mais lidas

A corveta 'António Enes' entrou ao serviço em 1971,conta com 70 militares e é comandado atualmente pelo capitão-tenente Lourenço Morgado.

Esta unidade naval irá dar continuidade à missão assegurada pela marinha nos Açores, "garantindo o dispositivo de busca e salvamento marítimo, o apoio aos órgãos de proteção civil em caso de calamidade ou catástrofe natural, desenvolvendo ações de vigilância e patrulha marítima, designadamente, nas áreas de reserva e áreas marinhas protegidas, contribuindo desta forma para a proteção do ecossistema marinho da região dos Açores e para a sustentabilidade dos recursos naturais", avança comunicado da Marinha Portuguesa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok