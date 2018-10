Cerca de 40 pessoas assistidas devido a intoxicação alimentar em Viana do Castelo

Cerca de 40 pessoas foram assistidas medicamente em Castelo do Neiva, Viana do Castelo, devido ao que se presume ter sido uma “intoxicação alimentar”, revelou à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado pelas 07:40 e “cerca de 40 pessoas foram assistidas” devido “a uma intoxicação alimentar, segundo se presume”.

Os Bombeiros Municipais de Viana do Castelo, que também se deslocaram ao local, referem uma “intoxicação alimentar” que “afetou mais de 30 pessoas” que serão “todas da mesma família e se encontravam na mesma habitação”.

De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, no local estavam, pelas 10:30, 13 homens apoiados por seis viaturas.

A Lusa tentou, sem sucesso, obter informações por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entidade que, segundo os bombeiros municipais de Viana do Castelo, está a comandar as operações.