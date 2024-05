Cerca de 37 milhões de adolescentes entre os 13 e os 15 anos consomem tabaco

Cultura e Social

O Teatro Micaelense acolhe, no próximo sábado, dia 25 de maio, às 21h30, "Éter", um espetáculo de dança contemporânea, com música ao vivo, num projeto que junta alunos da Escola de Artes Performativas do Estúdio 13 e do Conservatório Regional de Ponta Delgada.