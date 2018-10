Cerca de 30 voos cancelados no sábado à noite

As mais lidas

No território continental, a tempestade, com o pico esperado até às 04:00 de hoje, já provocou queda de centenas de árvores e cortes de energia em milhares de casas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sábado 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental da tempestade tropical Leslie.

No aeroporto do Funchal foram canceladas duas aterragens.

De acordo com o portal da ANA, foram canceladas durante a noite de sábado no aeroporto de Lisboa 19 chegadas e oito partidas de voos.

Cerca de 30 voos foram cancelados sábado à noite, nos aeroportos de Lisboa e do Funchal, segundo informação disponível no portal da ANA - Aeroportos de Portugal, a maioria devido à passagem da tempestade tropical Leslie.

