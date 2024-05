Cerca de 250 bombeiros voluntários ficaram feridos em serviço desde 2022

A LBP precisa que 70 bombeiros ficaram feridos em serviço em 2022, número que aumentou para 132 em 2023 e 50 até maio deste ano.

A Liga indica que estes 252 bombeiros foram acompanhados pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro, gerido pela LBP, e que tem como objetivo apoiar as situações de acidentes ocorridos comprovadamente ao serviço das corporações de bombeiros.

Os acidentes em serviço e a importância do Fundo de Proteção Social do Bombeiro vão ser temas em destaque nas comemorações do Dia Nacional do Bombeiro, que se realiza no domingo, no Entroncamento (Santarém), onde também vão ser lembrados os bombeiros feridos.

Segundo a LBP, dois dos bombeiros acidentados, Rui Cruz, dos Bombeiros Voluntários do Pinhal Novo, e Pedro Almeida, dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, vão ser condecorados na cerimónia que assinala o Dia Nacional do Bombeiro.