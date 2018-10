Cerca de 140 atletas disputam a IV edição da Triangle Adventure, nas ilhas do Triângulo

As ilhas do Pico, São Jorge e Faial voltam a receber, este fim de semana, uma edição do Azores Trail Runâ – Triangle Adventure. Esta prova de trail running por etapas tem a particularidade de se realizar em três dias consecutivos, em ilhas diferentes, explorando da melhor forma as potencialidades das ilhas do Triângulo para a prática do trail running.

Em 2018, o evento conta com cerca de 140 atletas, vindos de Portugal, Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Polónia, Reino Unido, Roménia e Suécia.



A grande aventura do Triângulo arrancou esta sexta-feira, 5 de outubro, com o trail “From Vineyards to the Mountain”. A prova assenta em 30 km que separam a partida, da vila da Madalena do Pico, até ao cume da montanha mais alta de Portugal, a meta desta etapa.

No dia seguinte os atletas rumam a São Jorge, para o “Fajãs Trail”, que arranca em Santo Antão e percorre 30 km até à Fajã dos Cubres.

Finalmente, no domingo, disputa-se a terceira e última etapa, no Faial, com a “Volcanoes Marathon”, ao longo de 42 km entre o Vulcão dos Capelinhos e a cidade da Horta.

“Mais do que a exigência desportiva do evento, ele destaca-se pela oportunidade única de conhecer as paisagens únicas destas três ilhas, tão próximas mas ao mesmo tempo tão diferentes, o que causa sempre grande impacto nos atletas. Além disso, o espírito de camaradagem que se presencia nesta prova é, também ele, bastante singular, com os atletas a viajarem entre as ilhas em clima de confraternização, que se prolonga ao jantar, após cada etapa”, explica Mário Leal, diretor da prova. “Mas nem só no espírito de camaradagem entre atletas se pode observar a verdadeira dimensão humana deste evento. Também no empenho e dedicação dos cerca de cem voluntários que, nas três ilhas, conseguem pôr de pé o evento, apoiando os atletas ao longo do percurso, é possível encontrar essa dimensão”, acrescenta.

Em 2017, os grandes vencedores foram a polaca Magdalena Laczak, da Salomon, e o português Ricardo Silva, do Viana Trail. Nesta edição da prova, a etapa de São Jorge pontua para o Campeonato Nacional de Trail e para a Taça de Portugal de trail. Já a etapa do Pico pontua para a Taça de Portugal ao passo que a do Faial pontua para o Campeonato. Os participantes na Triangle Adventure, que percorre as três ilhas, podem somar pontos para o Ultra-trail du Mont Blanc.

A Triangle Adventure é uma prova com a chancela Azores Trail Run.