Cerca de 1184 artigos de pirotecnia apreendidos na Terceira

De acordo com comunicado, no decorrer da fiscalização foi detetado que os artigos encontravam-se no interior de embalagens que não correspondiam à verdadeira tipologia do produto pirotécnico.

A fiscalização incidiu numa empresa pirotécnica com estabelecimento de armazenagem na ilha Terceira e contou com o apoio do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Regional dos Açores.

Noutra frente, a Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada , deteve um homem, com 34 anos de idade, por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas 17 doses de haxixe e outros objetos que o auxiliavam naquela prática ilícita.