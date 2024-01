CEO do Santa Clara atribui favoritismo ao FC Porto para a Taça de Portugal

O sorteio, realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou que os açorianos vão receber os 'azuis e brancos', tendo, na reação, Klauss Câmara considerado que o FC Porto "é o grande favorito", mas destacado que os 'encarnados' de Ponta Delgada também têm uma palavra a dizer.

"Temos muita confiança no trabalho que tem sido desenvolvido internamente e na qualidade do plantel. A força de jogar ao lado dos nossos adeptos vai fortalecer ainda mais as nossas chances", sublinhou.

O dirigente brasileiro destacou "a grandeza" dos 'dragões', atuais detentores da Taça de Portugal, e ressaltou a qualidade do plantel orientado por Sérgio Conceição.

"Sabemos da grandeza que é um jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. Ainda para mais com um adversário como o FC Porto", reforçou.

A equipa orientada por Vasco Matos já afastou da Taça de Portugal as formações do Ribeirão, Vianense, O Elvas e Nacional, enquanto o FC Porto, por sua vez, eliminou Vilar de Perdizes, Montalegre e Estoril Praia.