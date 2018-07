Centros de Atividades de tempos livres em tarde conjunta na Praia da Vitória

O instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) em colaboração com a Câmara Municipal da Praia da Vitória (CMPV) e a Associação Salão Teatro Praiense (ASTP), promoveram esta sexta-feira, 13, entre as 10h00 e as 16h00, um encontro com diversos Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL's) do Concelho, na Zona do Paul da Praia da Vitória