Centro Pastoral da Matriz vai ser renovado e ‘resiste’ ao comércio

O Centro Pastoral da Matriz vai sofrer obras de cerca de 600 mil euros para reabrir completamente renovado, dentro de um ano, mas mantendo as suas funções de espaço de formação religiosa e de cultura, apesar das abordagens à Paróquia no sentido de dar um uso comercial, sobretudo no rés-do-chão, àquele espaço situado no centro histórico da cidade de Ponta Delgada.





