"Centro de Saúde de Velas sem Raio-X"

O deputado do PSD/Açores António Pedroso denunciou que o Centro de Saúde de Velas está sem serviço de Raio-X, o que obriga os utentes a recorrer ao Centro de Saúde da Calheta pagando do seu bolso o transporte.



“A população vê-se agora obrigada a recorrer a meios de transporte próprios e outros (táxis) para se deslocar entre os centros de saúde, de forma a realizar o exame em causa”, afirmou o social-democrata, citado em comunicado.



Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa dos Açores, o parlamentar eleito pela ilha de São Jorge perguntou ao Governo Regional se este “pretende responsabilizar-se pelo transporte dos utentes do Centro de Saúde de Velas, com indicação para a realização do referido exame, quando estes tenham de se deslocar ao Centro de Saúde da Calheta”.



“A ilha de São Jorge tem uma população envelhecida e carenciada, na sua maioria dependente de reduzidas pensões que mal chegam para pagar os seus medicamentos”, frisou, sendo agora os utentes do concelho de Velas forçados a suportar os custos das deslocações sempre que tenham de fazer um exame de Raio-X.





António Pedroso acrescentou que, além da avaria no digitalizador de Raio-X do Centro de Saúde de Velas, também na Calheta o equipamento existente está obsoleto.



Nesse sentido, o deputado do PSD/Açores questionou o Governo Regional no sentido de saber “para quando está prevista a aquisição e entrada em funcionamento dos novos equipamentos de radiologia já prometidos”.



Segundo António Pedroso, os serviços de radiologia dos dois centros de saúde da ilha de São Jorge “deviam ter equipamentos atuais e modernos, para melhor servir as populações”.