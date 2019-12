Centro de Reabilitação Juvenil dos Açores tratou 14 utentes no primeiro mês

O diretor regional das Obras Públicas e Comunicações afirmou, esta terça-feira, em Lisboa, que estão reunidas as condições para que o relatório com as principais conclusões e recomendações do Grupo de Trabalho para a nova rede de cabos submarinos entre o continente, Açores e Madeira (CAM) seja entregue até ao final de dezembro, após um conjunto de reuniões e auscultações realizadas por este grupo de trabalho.