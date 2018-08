Centro de Promoção Ambiental promove campanha no Monte Verde Festival

O Centro de Promoção Ambiental, valência da Câmara da Ribeira Grande, vai dar continuidade à campanha de sensibilização ambiental no Monte Verde Festival, que começa esta quinta-feira e termina no domingo.

Pretende-se, acima de tudo, “mostrar o quanto o plástico pode ser prejudicial, tanto em terra como no mar”, disse Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa da autarquia, explicando que “vamos colocar imagens junto dos ecopontos que mostram os efeitos do plástico, procurando desta forma sensibilizar as pessoas para a correta utilização dos ecopontos que estarão distribuídos por todo o recinto”.





A sensibilização da comunidade incluirá a “oferta de brindes promocionais na troca de copos de plástico usados, garantindo-se a deposição no local certo e evitando-se que muitos copos acabem no chão, promovendo-se de igual modo a reciclagem”, refere o autarca.





Ao longo do Monte Verde Festival serão “divulgados vídeos de sensibilização ambiental que, na sua produção, contaram com o apoio de jovens do concelho, através dos quais pretende-se apelar ao bom senso da comunidade na proteção do meio ambiente e reforçar a mensagem ao não abandono de resíduos.”