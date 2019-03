Centro de Interpretação de Aves Selvagens traz "dinamismo" ao Corvo

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo dos Açores considerou o Centro de Interpretação de Aves Selvagens do Corvo um espaço “muito importante para o dinamismo da ilha”.

“Este centro traz um contributo muito importante para o dinamismo da ilha do Corvo, assentando nesta temática tão importante como a observação de aves, conciliando, de uma forma extraordinária, o interesse turístico com a questão ambiental”, afirmou Marta Guerreiro, durante a visita ao centro.

A ilha é um destino muito procurado por observadores de aves.

O Corvo, cuja localização geográfica fica quase a meio caminho entre a Europa e os Estados Unidos, é um ponto fundamental para a entrada de diferentes aves que, por vezes, não são avistadas noutros pontos da Europa e até da América.

Segundo Marta Guerreiro, no centro os visitantes podem partilhar “um pouco dessa experiência que é a observação de aves, a explicação da flora e fauna, permitindo que haja mais conhecimento e despertando mais interesse sobre estas matérias”.

O centro hoje visitado por vários membros do executivo, incluindo o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, faz parte de uma rede de mais de duas dezenas de centros interpretativos em toda a região autónoma.

Este é, no entanto, “o centro mais moderno e inovador, por agora, do arquipélago”, considerou Bárbara Ambros, bióloga espanhola que coordena o projeto.

Os visitantes do centro interpretativo podem encontrar, no primeiro piso “uma parte dedicada ao enquadramento geográfico e sociocultural da ilha”, sendo que o piso inferior “é um espaço dedicado exclusivamente às aves”.

Nesta área, os visitantes podem, através de “óculos de realidade virtual”, experienciar uma viagem “sendo uma ave e sendo um observador de aves na ilha”, explicou a bióloga.

O centro promove também atividades de educação ambiental tanto para alunos, como para a população da ilha.

O espaço, que abre agora depois de ter sido requalificado, recebeu, no ano passado, 1.200 visitantes, um aumento de 25% em relação a anos anteriores.

Os membros do Governo Regional conheceram o centro no segundo e último dia de visita estatutária à ilha do Corvo.