Centro de Colheitas passa para a zona do Tecnoparque

Este centro de colheito está em funcionamento deste esta quinta-feira, e será, deste modo, deslocado do parque de estacionamento do Convento de Santo António, em Santa Cruz, para a zona norte do Tecnoparque, na freguesia de N. Sra. do Rosário, cidade de Lagoa.

Trata-se de uma decisão que a presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto, diz ter sido tomada "unicamente para tranquilizar os familiares dos alunos da EB/JI D. Manuel Medeiros Guerreio", adianta nota.



Cristina Calisto acrescenta que, "jamais as autoridades públicas colocariam em risco a saúde pública do concelho e como tal pede-se à população serenidade para que possamos todos trabalhar em prol da saúde, e salvaguardar o bem estar dos munícipes lagoenses face à situação atual de pandemia mundial".



A Câmara Municipal de Lagoa apela, igualmente, ao bom senso e compreensão de todos, recomendando o uso da máscara, o distanciamento social que deverá ser superior a 2 metros e a lavagem e desinfeção frequente das mãos.