Centro de Arbitragem dos Açores nasce no próximo ano

Destaque fotográfico para a festa da Taça de Portugal nas Furnas. O Vale Formoso garantiu o apuramento para a próxima eliminatória da Taça após vencer o Coimbrões no prolongamento por 4-3.

Projeto apresentado pela Associação de Consumidores da Região Açores foi aprovado no Orçamento Participativo Nacional e recebeu 300 mil euros para a sua instalação no arquipélago.

