Centenas de voluntários nas praias para recolherem lixo marinho

A informação foi avançada pela Fundação Oceano Azul, acrescentando que a iniciativa abrange, ainda, limpezas subaquáticas, envolvendo "dezenas de ONG, escolas e movimentos de cidadãos" perante "a séria ameaça que o lixo marinho representa para a biodiversidade, saúde humana e para a economia".

"Como tudo o que não acaba no lixo acaba no mar, cerca de 80% do lixo encontrado nos ecossistemas marinhos tem origem em atividades humanas em terra e apenas cerca de 20% provém de atividades diretamente ligadas ao mar", alerta a Fundação Oceano Azul, acrescentando que a iniciativa é promovida pela Secretaria Regional do Mar e das Pescas (SRMP), através da Direção Regional de Políticas Marítimas (DRPM) e em colaboração com o programa Blue Azores.