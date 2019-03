Censo anual de milhafres decorre a 6 e 7 de abril nos Açores

As mais lidas

O envenenamento e a eletrocussão em linhas elétricas são as principais ameaças que afetam os milhafres, para além da captura e abate ilegais.

Com uma envergadura entre 110 e 130 centímetros, os milhafres podem ser vistos “sozinhos ou em grupo, a voar, pairar, pousados no solo ou muito frequentemente em cima de muros, postes e nos seus poisos de caça. A espécie pode ser observada um pouco por todo o lado, em zonas florestais, áreas costeiras, pastagens e mesmo zonas urbanas”, diz a nota.

De acordo com nota de imprensa, o XIV Censo de Milhafres, à semelhança do que é habitual, é realizado por voluntários que percorrem rotas predefinidas onde são contados todos os milhafres avistados ao longo da rota.

