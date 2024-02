CDU quer estabilidade política mas não a qualquer custo

Rui Teixeira, que no último dia de campanha para as legislativas regionais de domingo optou por fazer campanha na Calheta Pêro de Teive, antiga zona piscatória de Ponta Delgada, considerou que “muito mais importante do que ter maiorias absolutas é ter quem na Assembleia lute por propostas para levar a região para a frente”, como disse ser o caso da CDU.

“Quanto à estabilidade política, nós concordamos com ela, mas não é a qualquer custo. Esta só tem efeitos práticos se a vida dos cidadãos melhorar, o que não temos visto, mas sim instabilidade e pioria, tal como se viu nas maiorias absolutas anteriores”, afirmou o candidato à agência Lusa.

Como bandeiras apresentadas durante a campanha eleitoral, Rui Teixeira destacou a necessidade de “aumentar salários, de promover o direito à habitação para todos, valorizar a saúde”, a par de “mais transportes tanto da SATA, pública, como transportes terrestres, bem como de barcos que façam o transporte de passageiros, todo o ano”.

A CDU/Açores está convicta de que vai eleger pelo menos um deputado para o parlamento regional, voltando assim ao hemicíclo, “crescendo em número de votos”, sendo que “não será descabido, pelos sinais recebidos, passar para dois deputados”.

Para a coligação que junta PCP e PEV, o PS “não é alternativa à coligação PSD/CDS-PP/PPM” nem vice-versa, uma vez que ambos se identificam com as "mesmas soluções”.

A CDU foi a única força política que se apresentou às eleições sem que o seu líder, Marco Varela, concorra por um círculo eleitoral.

No maior círculo eleitoral, São Miguel, a opção foi pelo dirigente Rui Teixeira, surgindo pela compensação Paula Decq Mota, filha de um antigo líder regional e deputado, José Decq Mota.