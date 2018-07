CDS questiona Governo sobre o ‘acordo interlines’ com a Delta Air Lines

O Grupo Parlamentar do CDS, por iniciativa da deputada Graça Silveira, apresentou, na Assembleia Legislativa dos Açores, um requerimento acerca das negociações sobre o 'acordo interlines' com a Delta Air Lines.

Para o CDS, era fundamental que tivesse sido assegurada a possibilidade das ligações dos voos Delta Air Lines a todas as ilhas dos Açores em voo corrido, permitindo-se que, no mesmo bilhete aéreo, todos pudessem beneficiar de condições e tarifas idênticas, independentemente da ilha de destino, refere comunicado do partido.

Neste sentido e “atendendo que a Secretária Regional do Turismo, Marta Guerreiro, revelou na sessão plenária de 18 de outubro de 2017 que essa possibilidade estava a ser acautelada, afirmando que '[poderia] dar nota de que [havia] negociações em curso e que as mesmas [estavam] a ser ultimadas, sendo objetivo da nossa empresa aérea regional, definir com a Delta acordos ‘interlines’ que assegurem que possam ser adquiridos bilhetes diretos para a ilha pretendida pelo passageiro', e considerando que, durante o período em que decorreram as referidas negociações entre a Delta Air Lines e a SATA sobre o ‘acordo interlines’, nunca o membro do governo que tutela os transportes se pronunciou.