CDS questiona Governo sobre novas regras de utilização de gruas

O Grupo Parlamentar do CDS, por iniciativa do deputado Alonso Miguel, apresentou, um requerimento na Assembleia Legislativa dos Açores, onde questiona o Governo Regional sobre as novas regras de utilização de gruas sob a alçada da Direção Regional das Pescas.

De acordo com comunicado do partido, "a Direção Regional das Pescas está a limitar o acesso às gruas que gere na ilha Terceira, nomeadamente à do Porto das Pipas, devido a alegadas avarias, que puseram em causa a sua normal utilização".



"Sabendo que as gruas são infraestruturas que se destinam à utilização por parte dos pescadores profissionais, mas que também são frequentemente utilizadas por operadores de embarcações lúdicas e desportivas, e considerando que face às alegadas avarias, a Direção Regional das Pescas impôs um conjunto de regras para a utilização dos equipamentos, definindo procedimentos a adotar, que têm gerado alguma incerteza junto dos operadores", o Grupo Parlamentar do CDS quer saber em que consistiram as avarias registadas na grua do Porto das Pipas, bem como as suas causas e responsáveis.



Além disso, o Grupo Parlamentar do CDS questiona o Governo sobre se foram registadas avarias em outros equipamentos sob a alçada da Direção Regional das Pescas e qual o conjunto de regras definido para a utilização das gruas. O CDS quer saber ainda se existirá, a partir de agora, algum custo associado à utilização desses equipamentos.