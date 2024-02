CDS-PP refere que “grande vitória” alcançada é estímulo para as legislativas de março

“A coligação de direita nos Açores AD [Aliança Democrática] alcançou uma grande vitória e passou a primeira força política. Quero saudar o PSD e o CDS Açores nas pessoas do José Manuel Bolieiro [PSD] e do Artur Lima [CDS-PP]”, afirmou Nuno Melo na sede do CDS-PP de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Reagindo aos resultados das eleições legislativas regionais açorianas, quando ainda não estavam apurados na totalidade, o centrista referiu que estas eleições são um “estímulo muito grande” para o que vai acontecer nas legislativas de 10 de março.