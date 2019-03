CDS-PP quer ouvir Centeno no parlamento sobre Novo Banco na próxima semana

O CDS-PP quer ouvir o ministro das Finanças sobre o Novo Banco no parlamento “com a máxima urgência”, se possível na próxima semana, sublinhando que uma injeção de capital público “é o oposto” do que foi prometido pelo Governo.

“O CDS considera preocupantes e encara até com alguma estupefação estas notícias, porque contrariam aquilo que, nomeadamente por perguntas feitas por deputados do CDS, o Governo e o ministro das Finanças sempre disseram”, afirmou o líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, em declarações à Lusa.

“Esta necessidade e eventual injeção de capital público foi aquilo que o ministro das Finanças disse que não iria acontecer por força do mecanismo criado e que então mereceu a nossa crítica”, acrescentou.

Por essa razão, o CDS-PP considera que “é inevitável, urgente, mais do que exigível” que o ministro das Finanças, Mário Centeno, dê uma explicação “ao país e ao parlamento sobre estes novos factos”.

Uma vez que o PSD já solicitou, na sexta-feira, a audição parlamentar de Mário Centeno sobre este tema, os democratas-cristãos acompanharão o pedido dos sociais-democratas, mas pedem rapidez.

“Entendemos que o senhor ministro deve ir ao parlamento com a máxima urgência, diria mesmo durante a próxima semana, explicar os contornos concretos das notícias que nos causaram estupefação, precisamente porque são o oposto do que o ministro sempre disse”, frisou Nuno Magalhães.

O presidente da bancada centrista disse “nada ter a opor” à auditoria que o Governo já anunciou à recapitalização do Novo Banco, mas separou este processo das “explicações urgentes” que considera serem necessárias.

Questionado sobre as críticas da coordenadora do BE, que hoje responsabilizou também o anterior executivo PSD/CDS-PP pela a situação do Novo Banco, Nuno Magalhães respondeu que Catarina Martins não pode falar “como se fosse comentadora política, quando é uma das principais apoiantes e responsáveis deste Governo, deste ministro e desta decisão”.

O Novo Banco vai pedir uma injeção de capital de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução, divulgou na sexta-feira o banco.

No ano passado, para fazer face a perdas de 2017, o Novo Banco já tinha recebido uma injeção de capital de 792 milhões de euros do Fundo de Resolução, pelo que, a concretizar-se o valor pedido agora, as injeções públicas ficarão em mais de 1.900 milhões de euros.

O Ministério das Finanças anunciou na sexta-feira que "considera indispensável" a realização de uma auditoria" para escrutinar o processo de capitalização do Novo Banco.

"Dado o valor expressivo das chamadas de capital em 2018 e 2019, o Ministério das Finanças, em conjugação com o Fundo de Resolução (FdR), considera indispensável a realização de uma auditoria para o escrutínio do processo de concessão dos créditos incluídos no mecanismo de capital contingente", afirmou o Ministério das Finanças, em comunicado.