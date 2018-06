CDS-PP pede garantias ao ministro da Saúde sobre operacionalidade da ADSE

As mais lidas

Por isso, a deputada Ana Rita Bessa questiona o governante se "a ADSE garantiu a operacionalidade das novas regras que entrarão em vigor no próximo dia 01 de julho e que os beneficiários não sentirão nenhuma perturbação".

"Ainda que o sistema da ADSE estivesse operacional a partir de hoje já não seria possível processar atempadamente as informações relativas aos beneficiários da ADSE que deveriam ser tratados a partir de domingo e para os quais se estão a exigir documentos prévios", prossegue.

"Há prazos para cumprir estas obrigações para os beneficiários que venham a dirigir-se, por exemplo, a um hospital já neste domingo, dia 01 de julho, pelo que, ainda que os formulários fossem desde já disponibilizados pela ADSE, não estão ainda clarificados os procedimentos, quer a nível de informação, quer a nível de detalhe clínico, quer ainda de responsabilidade sobre a mesma", aponta o CDS-PP na questão dirigida ao ministro da Saúde através do parlamento.

O CDS-PP questionou o ministro da Saúde se a ADSE garantiu a operacionalidade das novas regras que vão entregar em vigor já no domingo e se os seus beneficiários irão sentir alguma perturbação.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok