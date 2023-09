CDS-PP garante Governo dos Açores "coeso" e “focado” no que “interessa” aos açorianos

“Queremos realçar a coesão que existe entre os três partidos da coligação, nomeadamente os seus três líderes que são um exemplo daquilo que é colocar de parte o que não interessa e que é acessório e focar a governação naquilo que verdadeiramente interessa”, declarou o deputado Pedro Pinto.

O centrista falava aos jornalistas na sede da Presidência, em Ponta Delgada, após uma reunião com o líder do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), no âmbito do processo de auscultação sobre as antepropostas de Plano e Orçamento para 2024.

O parlamentar afirmou que o CDS-PP pretende “manter o rumo das políticas” implementadas pelo executivo regional e alertou que cada partido “é responsável pela votação” do Plano e Orçamento para 2024.

“Se os outros partidos decidirem de repente não aprovar, a divergência é deles. Não é da coligação. Eles é que terão de explicar porque é que, de repente, deixaram de concordar com as políticas que acabam por ser a continuidade das políticas que eles aprovaram nos últimos anos”, vincou.

Pedro Pinto defendeu a “necessidade imperiosa” de o próximo Orçamento “manter o esforço dos apoios sociais”, elogiando a implementação das creches gratuitas, o aumento dos apoios para as bolsas de estudo e o reforço do prémio de mérito de entrada no ensino superior.

O presidente do Conselho Económico e Social do CDS-PP/Açores considerou ainda que o aumento da verba destinada ao programa de apoio à aquisição de medicamentos pelos idosos (Compamid) “permitiu abranger muitos mais beneficiários”.

“Os apoios sociais aqui nos Açores, feitos pela coligação, são apoios que estão a ajudar a esbater esta crise e, portanto, felizmente nos Açores, as famílias e a classe média não sentem tanto a crise como se sente no continente”, salientou.

O presidente do Governo dos Açores começou hoje a ronda de auscultação dos partidos e parceiros sociais a propósito do Plano e Orçamento da região 2024, o quarto da legislatura, que vai ser discutido em novembro na Assembleia Regional.

O Orçamento para 2024 vai ser o primeiro a ser votado após a IL e o deputado independente terem denunciado os acordos escritos que sustentavam o Governo Regional.

Os três partidos que integram o Governo Regional (PSD, CDS-PP e PPM) têm 26 deputados na Assembleia Legislativa. Com o apoio do deputado do Chega, somam 27 lugares, número insuficiente para a maioria.

A Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 57 deputados e, na atual legislatura, 25 são do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN, um do Chega e um deputado independente (eleito pelo Chega).