CDS/PP avança com dois diplomas para melhorar gestão na saúde

“Sem autonomia, não há responsabilização”, afirmou a líder centrista, no final de mais uma conferência integrada no ciclo “Pela sua saúde", que o CDS/PP tem vindo a organizar em diferentes cidades.

Por outro lado, o segundo projeto legislativo radica no facto de “estar a falhar muito a autonomia para os hospitais poderem trabalhar”, adiantou Assunção Cristas.

Na sua opinião, é necessário o país “olhar para a forma como os recursos são organizados”, bem como avaliar “os resultados alcançados” o que justifica a preparação de um dos dois diplomas que serão entregues na segunda-feira no parlamento.

Falando no encerramento de um encontro sobre saúde, em Coimbra, a presidente do CDS/PP, Assunção Cristas, explicou que o objetivo é incentivar a “capacidade e a criatividade para termos melhores soluções na gestão hospitalar”.

