CDS-PP/Açores em jornadas parlamentares no Pico

O Grupo Parlamentar do CDS-PP/Açores vai realizar jornadas parlamentares, na ilha do Pico, de sexta-feira a domingo (24 a 26 de agosto), onde irá avaliar as políticas dos transportes e os constrangimentos evidenciados no que concerne às acessibilidades.

Desta forma e de acordo com comunicado do partido, na sexta-feira, os deputados centristas, terão a manhã preenchida em contactos com a população, sendo que, pelas 15 horas, têm agendada visita ao Porto de São Roque do Pico.

O Grupo Parlamentar do CDS Açores irá reunir, no dia 25 de agosto, sábado, com militantes e simpatizantes.