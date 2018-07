CDS-PP/Açores com jornadas parlamentares em São Jorge dedicadas a transportes

O grupo parlamentar do CDS-PP Açores vai realizar jornadas parlamentares na ilha de São Jorge, entre quinta-feira e sábado, com as políticas de transportes e de acessibilidades a dominar a agenda.

Os centristas, liderados por Artur Lima, têm agendadas visitas ao porto da Calheta e ao porto do Topo na tarde de sexta-feira.

No sábado, os parlamentares do CDS-PP vão reunir-se na ilha de São Jorge com militantes e simpatizantes do partido.

As jornadas parlamentares na ilha do grupo central antecedem a sessão plenária deste mês do parlamento açoriano, a realizar entre os dias 17 e 20 na cidade da Horta, na ilha do Faial.