CDS nos Açores quer apoio a professores e alunos para ensino à distância

Numa nota enviada às redações, o grupo parlamentar do CDS-PP/Açores na Assembleia Legislativa Regional considera "essencial garantir que todos os professores tenham acesso a um computador para uso educacional", propondo o apoio económico à aquisição de computadores sob a forma de “vale tecnológico” por aluno.

O partido, liderado nos Açores por Artur Lima, defende que é também preciso conceder "o acesso gratuito à banda larga aos professores a lecionar por via de plataformas digitais, bem como a todas as famílias abrangidas pelo ensino à distância através de acordos com as operadoras de telecomunicações".

Outra das propostas dos centristas vai no sentido de ser criada "uma rede de apoio tecnológico à iliteracia digital de forma a permitir a implementação de apoio aos professores e alunos".

Citado na nota de imprensa, o também presidente do grupo parlamentar do CDS-PP, Artur Lima, diz ser “fundamental assegurar o cumprimento do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, independentemente das condições económicas do agregado familiar do aluno”, no âmbito da implementação do ensino à distância devido à pandemia da Covid-19.