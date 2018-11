CDS manifesta profundo pesar pelo falecimento do Deputado Paulo Parece

As mais lidas

O Grupo Parlamentar do CDS expressa as "mais sentidas condolências à sua família e ao Partido Social Democrata".

O CDS Açores manifesta profundo pesar pelo falecimento do Deputado Paulo Parece, que exerceu o seu mandato com grande dedicação à causa pública, à sua ilha de Santa Maria e aos Açores.

