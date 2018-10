CDS apresenta projeto de resolução para repavimentação a locais emblemáticos na Terceira

O Grupo Parlamentar do CDS, apresentou na Assembleia Legislativa dos Açores, um projeto de resolução que visa a repavimentação do caminho de acesso à Lagoa do Negro, à Gruta do Natal e ao percurso pedestre dos Mistérios Negros, na ilha Terceira.

Em comunicado, o deputado Alonso Miguel explica que “a imagem dos Açores está intimamente associada ao turismo de natureza e aventura, tendo em conta o seu riquíssimo património natural, ao nível, por exemplo, das suas lagoas e cavidades vulcânicas”.





Por isso é importante valorizar o “pedestrianismo enquanto produto turístico, ainda para mais, sabendo que, no caso da ilha Terceira, o turismo espeleológico, ou espeleoturismo, se configura como uma prática de grande potencial para o setor turístico. Aliás, na ilha Terceira, a evolução do número de visitantes registado na Gruta do Natal nos últimos anos é muito significativa, tendo um crescimento acentuado sobretudo desde 2015, onde se registaram 11.623 visitas, verificando-se um aumento para 21.552 visitas em 2016 e para 29.299 em 2017”, disse.







A proximidade entre os acessos à “Gruta do Natal, à Lagoa do Negro e ao início do percurso pedestre dos Mistérios Negros, associada à beleza natural da área envolvente, leva a que esta zona seja uma das mais procuradas em termos turísticos na ilha Terceira. No entanto, o pavimento do troço do Caminho Florestal 24 que faz a ligação entre a Estrada Regional 3-1ª e o ponto de acesso a essa zona, com uma extensão de aproximadamente 700 metros, encontra-se em estado de elevada degradação”, refere ainda o deputado.