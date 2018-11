CDS/Açores pede plano "musculado" de investimento nos jovens da região

O CDS-PP dos Açores pediu, esta quinta-feira, ao Governo Regional um plano "musculado" de investimentos nos jovens da região, sinalizando que o desemprego jovem no arquipélago está "muito acima da média nacional e em valores verdadeiramente alarmantes".

Os Açores, sustentou o deputado centrista Alonso Miguel, durante o debate sobre o Plano e Orçamento para 2019, são uma região "fustigada pelos efeitos do despovoamento", nomeadamente dos jovens.

Além disso, prosseguiu, "o desemprego jovem voltou a aumentar, continuando a cifrar-se muito acima da média nacional e em valores verdadeiramente alarmante, atingindo um em cada três jovens" açorianos.

Do executivo, o CDS pede, portanto, um "plano de investimentos musculado, reforçado, para medidas à juventude".

"Infelizmente, isso não se verifica e os jovens açorianos querem saber porquê", declarou o parlamentar centrista.

Na resposta, o secretário regional com a tutela da juventude, Berto Messias, lembrou o anúncio na terça-feira do vice-presidente do Governo Regional de "medidas inovadoras" em 2019 para promover o emprego jovem.

"Reconhecemos naturalmente que é importante fazer mais para reduzir os números do desemprego jovem", admitiu Berto Messias.

Ainda sobre os jovens, o deputado do PS Tiago Branco sinalizou que o "património" socialista na matéria "é inquestionável".