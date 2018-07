CDS/Açores pede explicação sobre cancelamento da audição do Secretário da Educação

"Perante a situação da classe docente nos Açores e o silêncio ensurdecedor do Secretário Regional da Educação e Cultura, que levou à instabilidade do corpo docente e discente, bem como à inquietude dos encarregados de educação, o CDS entendeu, por bem, requerer a audição do Secretário Regional da Educação e Cultura com caráter de urgência na Comissão de Assuntos Sociais", aponta o comunciado enviado às redações dos centristas.



Entretanto, referem que "sem qualquer explicação, a audição, que estava agendada para esta sexta feira, foi cancelada, "alegando imprevistos de última hora. Sublinha-se que a dita informação chegou ao final da noite de quarta-feira ao conhecimento dos parlamentares, o que revela a total falta de respeito e desconsideração do Secretário Regional da Educação e Cultura pelo trabalho de fiscalização política da ação do governo que é uma das tarefas fundamentais do Parlamento dos Açores, primeiro órgão de Autonomia".



O partido questiona, assim, o Presidente do Governo Regional sobre as condições políticas para a sua manutenção no cargo, atendendo à necessidade de preparar desde já o próximo ano letivo.