CDS/Açores garante "responsável" votação ao Orçamento se propostas forem aceites

"No CDS não prometemos nem pedimos o impossível e muito menos nos deixamos cair em demagogias irresponsáveis. As propostas que aqui hoje apresentamos são propostas com cultura de responsabilidade. As propostas que hoje aqui apresentamos são justas, ponderadas e exequíveis", garantiu o centrista.

O deputado falava na intervenção final do partido na discussão do Plano e Orçamento dos Açores para 2020, debate parlamentar que se iniciou na terça-feira e se conclui na sexta-feira.

Com a "legitimidade" da representatividade do CDS no hemiciclo açoriano, Artur Lima diz encarar o debate com a certeza dos contributos feitos pelo partido "para a melhoria da qualidade de vida dos açorianos".

Uma das propostas do CDS passa pelo implementar de um "processo de avaliação das listas de espera" na Saúde "para perceber porque é que, investindo mais, não se avança o desejável" neste campo, anunciou o centrista.

O partido vai também propor um programa "mais intenso" de formação em emergência médica para clínicos de ilhas sem hospital: Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Flores e Corvo.

O aumento em 10% ao Complemento aos Doentes Oncológicos e o aumento de 25% do programa Compamida, que garanta "mais recursos na aquisição de medicamentos" por idosos, são outras propostas do CDS.

No campo da Educação, os centristas querem avançar para um programa de intercâmbio juvenil "para que estudantes do continente e da Madeira venham para os Açores".